Фигуристка Мария Захарова показала лучший результат в короткой программе на первом этапе Кубка России по фигурному катанию среди юниорок. 13-летняя подопечная своей мамы Анны Царёвой, занимающаяся в «Хрустальном», показала результат 70,41 балла.
Второе место заняла воспитанница академии «Ангелы Плющенко» Софья Титова — 68,10 балла.
Тройку лидеров замкнула ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова с результатом 67,93.
Произвольные программы фигуристки представят завтра, 26 сентября. Состязания проходят в Сызрани.
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