Стало известно имя тренера, который будет руководить «Ростовом» в ближайших матчах на правах исполняющего обязанности наставника команды. Как и сообщали СМИ, им стал Заур Тедеев, возглавляющий молодёжку ростовчан. О его назначении было объявлено на официальном сайте «Ростова».

Под руководством Тедеева в сезонах-2020/21 и 2021/22 молодёжка «Ростова» повторила рекорд молодёжной лиги по количеству победных матчей подряд (13 игр).

Тедеев стал уже третьим тренером «Ростова» в нынешнем сезоне. Чемпионат команда начала под руководством Валерия Карпина, но новый главный тренер сборной России после двух поражений на старте сезона отказался от совмещения постов. Сегодня, 25 сентября, было объявлено об уходе с поста главного тренера Юрия Сёмина, пришедшего на смену Карпину.

Ближайший матч «Ростов» проведёт завтра, 26 сентября. Его соперником в рамках 9-го тура РПЛ станет «Ахмат». После восьми игр команда занимает 14-е место в таблице РПЛ с шестью очками.