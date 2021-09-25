Минское «Динамо» и СКА играют вничью после двух периодов матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Счёт — 1:1.

В первом периоде команды голов не забили. На 23-й минуте Марат Хуснутдинов открыл счёт. Через пять минут Роман Горбунов с передач Кирилла Воронина и Ильи Усова забросил ответную шайбу.

СКА играет в следующем составе: Юханссон (Самонов); Кирсанов — Ожиганов, Марченко — Вей — Цицюра; Коромыслов — Фальковский, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов; Паутов — Пыленков, Тимкин — Хендемарк — Кетов; Дыбленко, Моисеев — Хуснутдинов — Воробьёв, Галимов.

Игра проходит в столице Белоруссии Минске на «Минск-Арене». После девяти игр СКА занимает четвёртое место в таблице Западной конференции с 12 очками, минчане имеют в активе 8 очков и восьмое место.