Сборная России обыграла Канаду в заключительном матче группового турнира молодёжного чемпионата мира по волейболу — 3:1. Счёт по сетам — 25:13, 25:22, 21:25, 25:22 в пользу россиян.

Россияне выиграли оба матча группового этапа. В стартовом матче Россия вырвала победу у Бразилии — 3:2. В группе D должен был играть ещё и Камерун, но африканская сборная отказалась от поездки на турнир, во всех матчах ей были засчитаны поражения.

Таким образом, Россия заняла первое место в группе D и пробилась в следующий раунд, где сыграет в группе с Бразилией, Болгарией и Польшей. Победители групп второго этапа напрямую пройдут в полуфинал, ставшие вторыми команды разыграют 5-8 места, третьи сразятся за 9-12 места, а аутсайдеры четырёх групп встретятся в плей-офф за места с 13 по 16.

Россия рекордные шесть раз выигрывала чемпионат мира по волейболу среди юношей до 21 года. Последний раз это произошло в 2015 году. На предыдущем ЧМ в 2019 году россияне стали четвёртыми.