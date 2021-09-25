Тренер сборной России по футболу Николай Писарев назвал дату, когда будет оглашена финальная заявка команды на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. По словам помощника Валерия Карпина, это произойдёт после завершения девятого тура Российской премьер-лиги, 27 сентября.

«Окончательный состав сборной опубликуем 27 сентября — после завершения тура», — приводит «РБ-Спорт» слова Писарева.

Сборная России в октябре проведёт игры со Словакией (8 октября, Казань) и Словенией (11 октября, Марибор). В таблице отборочного турнира россияне занимают второе место с 13 очками (4 победы, 1 ничья, 1 поражения). Столько же очков на счету Хорватии, но финалисты ЧМ-2018 лидируют по разности мячей (8:1 против 10:4).