«Валенсия» сыграла вничью с «Атлетиком» в матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу — 1:1. Счёт открыла команда из Бильбао. На 69-й минуте отличился Иньиго Мартинес.

На 82-й минуте нападающий «летучих мышей» Максимилиано Гомес был удалён с поля за две жёлтых карточки. Однако команда смогла спастись от поражения. На пятой добавленной минуте Андре Маркос поразил ворота соперников и принёс «Валенсии» домашнюю ничью — 1:1.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустил третью встречу подряд из-за травмы. В двух предыдущих играх «летучие мыши» потерпели два поражения подряд — первые в сезоне. «Валенсия» сперва уступила дома «Реалу» 1:2, а затем в гостях проиграла «Севилье» 1:3.

В турнирной таблице команда Дениса Черышева после семи туров занимает пятое место с 11 очками (3 победы, 2 ничьи, 2 поражения). Примечательно, что с Черышевым в составе «Валенсия» шла в числе лидеров, набрав 10 очков из 12 возможных.