«Антальяспор» обыграл «Йени Малатьяспор» в матче седьмого тура чемпионата Турции по футболу со счётом 1:0. Единственный мяч провёл Гюрай Вурал на 89-й минуте.

Российский защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов попал в заявку на игру, но остался в запасе. В прошлом туре он провёл первый матч в сезоне, отыграв 90 минут с «Карагюмрюком» (0:0).

Напомним, что защитник поехал на Евро-2020 с недолеченной травмой и пропустил первые две встречи группового раунда, выйдя только в матче с Данией (1:4).

Фёдор Кудряшов выступает за «Антальяспор» с начала 2020 года. В прошлом сезоне он отыграл 37 матчей в чемпионате Турции из 38, но покинул команду летом в связи с истечением контракта. Однако в августе футболист заключил новое соглашение с клубом.

20 сентября, Кудряшов был включён в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.