Минское «Динамо» и СКА не смогли выявить победителя в основное время в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После трёх периодов счёт равный — 1:1.

В первом периоде команды голов не забили. На 23-й минуте Марат Хуснутдинов открыл счёт. Через пять минут Роман Горбунов с передач Кирилла Воронина и Ильи Усова забросил ответную шайбу.

В середине второго периода Евгений Тимкин получил десятиминутный штраф. В начале третьего периода Кирилл Марченко вывел СКА вперёд, но гол был отменён после запроса тренера минчан и просмотра повтора.

СКА играет в следующем составе: Юханссон (Самонов); Кирсанов — Ожиганов, Марченко — Вей — Цицюра; Коромыслов — Фальковский, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов; Паутов — Пыленков, Тимкин — Хендемарк — Кетов; Дыбленко, Моисеев — Хуснутдинов — Воробьёв, Галимов.

Игра проходит в столице Белоруссии Минске на «Минск-Арене». После девяти игр СКА занимает четвёртое место в таблице Западной конференции с 12 очками, минчане имеют в активе 8 очков и восьмое место.