СКА одержал победу над минским «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 2:1.

В первом периоде команды голов не забили. На 23-й минуте Марат Хуснутдинов открыл счёт. Через пять минут Роман Горбунов с передач Кирилла Воронина и Ильи Усова забросил ответную шайбу.

В середине второго периода Евгений Тимкин получил десятиминутный штраф. В начале третьего периода Кирилл Марченко вывел СКА вперёд, но гол был отменён после запроса тренера минчан и просмотра повтора.

Победную шайбу подопечные Валерия Брагина провели в овертайме. На отметке 64:10 отличился Антон Бурдасов с передачи Степана Фальковского.

СКА играл в следующем составе: Юханссон (Самонов); Кирсанов — Ожиганов, Марченко — Вей — Цицюра; Коромыслов — Фальковский, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов; Паутов — Пыленков, Тимкин — Хендемарк — Кетов; Дыбленко, Моисеев — Хуснутдинов — Воробьёв, Галимов.

16-летний форвард армейцев Матвей Мичков пропускал игру.

Игра проходит в столице Белоруссии Минске на «Минск-Арене». После десяти игр СКА поднялся третье место в таблице Западной конференции с 14 очками, минчане имеют в активе 9 очков и седьмое место.