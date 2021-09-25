Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после победы над «Крыльями Советов» в матче девятого тура чемпионата России по футболу (2:1) намекнул, что готов вернуться в сборную России в будущем. В эфире канала «Матч Премьер» Дзюбу спросили, поставлена ли в истории с ним и сборной точка.

«Пока двоеточие точно. Набираем постепенно форму, будем продолжать так же», — ответил Дзюба журналисту.

Напомним, что Дзюба не был вызван в сборную России на сентябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022. На октябрьские игры он попал в расширенный список, но на следующий день после его оглашения отказался от вызова, мотивировав это своей плохой формой.

Напомним, что сборную России в августе возглавил Валерий Карпин, с которым у Дзюбы давний конфликт.

Дзюба не забивал в девяти официальных матчах «Зенита» со старта сезона, однако в восьмом туре оформил дубль в ворота «Рубина» (3:1), а в сегодняшней встрече с «Крыльями» забил первый гол команды.