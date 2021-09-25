Защитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал ситуацию с победным голом в ворота «Крыльев Советов» в матче девятого тура чемпионата России по футболу (2:1). На 79-й минуте футболист реализовал пенальти, назначенный за фол на Артёме Дзюбе. По словам Сутормина, Дзюба нормально отнёсся к выбору исполнителя 11-метрового удара.

«Я должен был бить. Тема спокойно на это отреагировал. Хорошо, что удалось реализовать, надеюсь, в дальнейшем будет все так же», — цитирует «Спорт-Экспресс» Сутормина.

«Зенит» продлил беспроигрышную серию в РПЛ, набрав 23 очка из 27 возможных (7 побед, 2 ничьи). Дзюба стал автором первого гола «Зенита», забив во второй игре подряд.