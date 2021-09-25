«Спартак» одержал победу над «Уфой» в матче девятого тура чемпионата России по футболу — 2:0. Счёт красно-белые открыли уже на третьей минуте — отличился Эсекиэль Понсе с передачи Зелимхана Бакаева. На 29-й минуте Квинси Промес увеличил преимущество столичной команды. Во втором тайме голов забито не было.

Команды играли в следующих составах:

«Спартак»: Максименко, Кауфриз, Жиго, Джикия, Айртон, Мозес (Игнатов, 85), Умяров, Литвинов, Бакаев (Рассказов, 70), Промес (Ломовицкий, 90), Понсе (Соболев, 70).

«Уфа»: Беленов, Бауэр (Сухов, 70), Плиев, Ботака-Иобома, Йокич, Чачинтура (О. Иванов, 46), Мрзляк (Голубев, 64), Алиев (Милетич, 80), Камилов (Фищенко, 63), Агаларов, Кротов.

В таблице РПЛ «Спартак» поднялся на восьмое место с 13 очками. «Уфа» идёт 13-й с восемью очками.