«Интер» и «Аталанта» сыграли вничью в матче шестого тура чемпионата Италии по футболу — 2:2. Счёт на пятой минуте открыли «нерадзурри» — отличился Лаутаро Мартинес. На 30-й минуте украинец Руслан Малиновский сравнял счёт, а Рафаэль Толои через 8 минут вывел «Аталанту» вперёд.

Избежать домашнего поражения «Интер» смог во втором тайме. На 71-й минуте гол забил Эдин Джеко. 35-летний босниец в трёх последних играх сезона забил уже четыре мяча и с пятью голами вышел на второе место в гонке бомбардиров.

Концовка встречи вышла напряжённой для обеих команд. На 85-й минуте «Интер» получил возможность вырвать три очка, однако Федерико Димарко не смог реализовать пенальти. Через три минуты Роберто Пикколи забил за «Аталанту», но гол был отменён после консультации с ВАР.

На 77-й минуте в составе «Аталанты» появился экс-хавбек «Спартака» Марко Пашалич. Полузащитник сборной России Алексей Миранчук в этой встрече остался в запасе.

«Интер» упустил шанс догнать по набранным очкам лидера серии A «Милан» и занимает третье место, имея в активе 14 баллов. У «Аталанты» — пятое место и 11 очков.