Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол стали победителями этапа юниорского «Гран-при» в столице Словении Любляне. В сегодняшнем произвольном танце пара показала лучший результат, набрав 101,22 балла. Накануне они также стали лучшими в ритм-танце (66,00) и заняли первое место, получив в сумме 167,22 балла.

Второе место заняли американцы Катарина Вольфкостин и Джеффри Чен — 163,25 (62,99 + 100,26) балла.

Тройку лидеров замкнули канадцы Натали Д’Алессандро и Брюсс Ваддель — 161,79 (64,26 + 97,53) балла.

Ещё одна пара из России София Качушкина стали четвёртыми в ритм-танце (57,95) и пятыми в произвольном (82,32) и заняли итоговое пятое место со 140,27 балла.

Напомним, что в состязаниях одиночников первые места также заняли россияне. У юношей выиграл Илья Яблоков (231,99), у девушек — Аделия Петросян (210,57). Второе место в состязаниях юниорок заняла ещё одна представительница России София Самоделкина (205,67).