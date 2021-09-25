«Брентфорд» и «Ливерпуль» сыграли результативную ничью в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу — 3:3. Счёт открыл игрок хозяев Этан Пиннок на 27-й минуте. Форвард «красных» Диогу Жота ответил голом спустя четыре минуты.

На 54-й минуте Мохамед Салах вывел «Ливерпуль» вперёд, а на 63-й Витали Янгельт снова сравнял счёт. Через четыре минуты Кёртис Джонс забил третий гол «Ливерпуля».

«Брентфорд» ушёл от поражения на 82-й минуте благодаря голу Йоанна Виссы.

Несмотря на потерю очков, «Ливерпуль» вышел в единоличные лидеры АПЛ по итогам игрового дня, набрав 14 очков (4 победы, 2 ничьи).

На второе место с 13 очками выбился «Манчестер Сити», который в центральной игре тура одолел «Челси» (1:0). Лондонцы занимают третье место, также имея в активе 13 очков.

13 очков осталось и у «Манчестер Юнайтед», который уступил сегодня дома «Астон Вилле» (0:1). Наконец столько же набрал «Эвертон», одолевший «Норвич» 2:0.