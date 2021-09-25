Состоялся шестой матч Кубка Лейвера-2021. Представитель сборной Европы грек Стефанос Циципас в двух сетах обыграл австралийца Ника Кирьоса — 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 27 минут, Циципас в двух сетах взял по одной подаче соперника. Ему удалось сделать три подачи навылет против восьми эйсов у соперника. Также оба теннисиста допустили по три двойных ошибки.

Внук советского футболиста Сергея Сальникова принёс сборной Европы пятое очко. Европейцы ведут в противостоянии с командой остального мира со счётом 5:1. Одну из побед Европе принёс россиянин Андрей Рублёв, обыгравший накануне аргентинца Диего Шварцманна — 4:6, 6:3, 7:6 (11:9). Помимо него, в команду Европы входит ещё один представитель России — вторая ракетка мира Даниил Медведев. Завтра ему предстоит матч с канадцем Денисом Шаповаловым. Медведев может принести Европе решающее очко, если до этого немец Александр Зверев одолеет Джона Изнера из США.

Также в завтрашний игровой день состоится поединок в паре: Андрей Рублёв и Стефанос Циципас встретятся с Джоном Изнером и Ником Кирьосом.

Кубок Лейвера проходит в четвёртый раз в истории, в нынешнем розыгрыше, как и в трёх предыдущих, капитанами команд Европы и остального мира являются знаменитые соперники швед Бьорн Борг и американец Джон Макинрой.

Во всех трёх предыдущих розыгрышах сборная Европы побеждала: 15:9, 13:8 и 13:11 соответственно. В 2020 году турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.