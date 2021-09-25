Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов раскрыл зарплату нападающего команды Гамида Агаларова. По его словам, 21-летний форвард получает порядка 150 тысяч рублей.

«У нас небольшие зарплаты у игроков. Галицкий сказал хорошую фразу, что его молодежь получает больше лидера «Уфы», — цитирует Sport24 Газизова. — На сегодняшний день зарплата Агаларова чуть больше 150 тысяч рублей. Готов продать его? Все об этом говорят».

Агаларов в нынешнем сезоне забил 8 голов в 9 матчах РПЛ и лидирует в гонке бомбардиров. В сентябре он попал в расширенный список сборной России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).