Олимпийская чемпионка Пхёнчхана по фигурному катанию Алина Загитова утверждена в роли ведущей шоу «Ледниковый период», утверждает «Спорт24» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Она второй год подряд будет вести передачу в паре с олимпийским чемпионом-2002 Алексеем Ягудиным.

По неофициальной информации, в новом сезоне шоу одной из участниц станет соперница Загитовой, серебряный призёр Игр-2018 Евгения Медведева. Она должна встать в пару с популярным тикток-блогером Даней Милохиным.

Медведева данную информацию не подтвердила, но и не стала опровергать.

Загитова и Медведева всё ещё официально не завершали карьеру, однако не выходили на лёд в официальных стартах с 2019 года. Прошлый сезон Загитова решила пропустить как раз ради съёмок в «Ледниковом периоде».