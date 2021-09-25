Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев получил тяжёлую травму в матче девятого тура чемпионата России по футболу против «Химок» (0:0). В концовке встречи он был заменён на Фаустино Анджорина.

Как утверждает «Чемпионат», медобследование выявило у Магкеева разрыв передней крестообразной связки. На следующей неделе футболист перенесёт операцию.

22-летний Магкеев второй раз подряд получает травму перед матчами сборных. В августе он покинул расположение национальной команды из-за повреждения мышц бедра и не сыграл в сентябрьских встречах отборочного турнира ЧМ-2022.

На днях Магкеев снова был включён в расширенный список сборной России на игры отбора на чемпионат мира в Катаре против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября). Однако разрыв «крестов» предполагает лечение сроком порядка полугода. Таким образом, в этом году Магкеев уже не сыграет.

В нынешнем сезоне защитник провёл семь матчей в чемпионате России и один — в Лиге Европы. «Локо» после девяти туров идёт на втором месте в таблице РПЛ, на 6 очков отставая от «Зенита».