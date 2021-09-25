Капитан «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Уфой» (2:0) в девятом туре чемпионата России прокомментировал отказ форварда «Зенита» Артёма Дзюбы от вызова в сборную России. Дзюба был включён в расширенный состав команды, но сам отказался от вызова, мотивировав это своей плохой формой.

«Я видел расширенный список, а потом через пару часов вышла новость об Артеме, — цитирует «Спорт-Экспресс» Джикию. — Я совершенно спокойно к этому отношусь. Рад, что попал в расширенный список. Хочется профессионально сыграть со «Спартаком» эти две игры, а потом поехать в сборную, где тоже очень важные игры».

Сборная России в октябре проведёт матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022 против Словакии и Словении. Со словаками россияне сыграют в Казани 8 октября, со словенцами — 11 октября в Мариборе.