Определился список участников командного турнира на Олимпиаде-2022. В него вошли те страны, у которых есть представители как минимум в трёх дисциплинах. Таким образом, в число участников попала сборная России, которая впервые в истории получила на Игры максимальную квоту во всех четырёх дисциплинах.

Всего в командном турнире выступят десять стран: Россия, Германия, Грузия, Италия, Канада, Китай, США, Украина, Чехия и Япония.

В произвольную программу отберутся пять лучших команд по итогам короткой программы.

Командный турнир на Олимпиаде дебютировал в 2014 году в Сочи. Сборная России на домашних Играх взяла в командном турнире золото, а четыре года спустя в Пхёнчхане — серебро.