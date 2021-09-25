«Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов». СКА в овертайме выиграл у минского «Динамо». Юрий Сёмин покинул «Ростов». Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили на Кубке России, а Аделия Петросян и танцоры Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол – на юниорском «Гран-при». Эти и другие новости спорта 25 сентября – в дайджесте Nevasport.

Рублев победил Шварцмана на Кубке Лэйвера

Российский теннисист, пятая ракетка мира Андрей Рублев одержал победу над аргентинцем Диего Шварцманом в рамках Кубка Лэйвера.

Казакевич выиграла спринт на летнем чемпионате России по биатлону с двумя промахами

Российская биатлонистка Ирина Казакевич выиграла спринтерскую гонку на летнем чемпионате России по биатлону в Тюмени.

Третья практика Гран-при России Формулы-1 в Сочи была отменена из-за сильного дождя

Третья сессия свободных заездов в рамках гоночного уикенда Гран-при России в Формуле-1 не состоится из-за сильного дождя.

Люк Тардиф сменил Рене Фазеля на посту президента IIHF

Глава Федерации хоккея Франции Люк Тардиф стал новым президентом IIHF. Выборы прошли на конгрессе Международной федерации хоккея в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце.

Латыпов выиграл спринт на летнем чемпионате России по биатлону, допустив два промаха

Российский биатлонист, призёр и победитель этапов Кубка мира Эдуард Латыпов выиграл спринтерскую гонку на 10 км на летнем чемпионате России по биатлону в Тюмени.

Семин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова». Руководство с ней согласилось

Российский футбольный тренер Юрий Семин подал в отставку с поста главного тренера клуба «Ростов».

Гейниш/Миронов выиграли первый этап Кубка России в Сызрани. Ахантьева/Колесов — вторые

Российские фигуристы Екатерина Гейниш/Илья Миронов, выступающие в парном катании, выиграли первый этап Кубка России в Сызрани.

«Химки» сыграли вничью с «Локомотивом», Гильерме удалился за прием в стиле Ибрагимовича

Подмосковные «Химки» сыграли вничью с московским «Локомотивом» в матче 9-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Игра прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 0:0.

Тарасова и Морозов выиграли первый этап Кубка России в Сызрани

Дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли состязания спортивных пар на первом этапе Кубка России по фигурному катанию.

Норрис выиграл квалификацию «Гран-при России», Ферстаппен стартует последним

Пилот «Макларена» Ландо Норрис занял первое место по итогам квалификации «Гран-при России». На «Сочи Автодроме» Норрис показал результат 1.41,993 и получил поул-позишн в завтрашней гонке.

«МЮ» проиграл дома «Астон Вилле», Роналду не забил впервые после возвращения

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Астон Виллы» в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу — 0:1. Единственный мяч в составе бирмингемцев провёл Кортни Хос на 88-й минуте. На 91-й минуте полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш не смог переиграть с пенальти голкипера соперников Эмилиано Мартинеса.

«Манчестер Сити» в гостях победил «Челси»

«Манчестер Сити» вырвал победу у «Челси» в выездном матче шестого тура чемпионата Англии по футболу — 1:0. Единственный мяч на 53-й минуте провёл Габриэл Жезус.

В Сочи из-за ливня отменили гонки «Формулы-2» и «Формулы-3»

Погодные условия помешали провести ряд гонок на «Сочи Автодроме» в рамках «Гран-при России». Из-за сильного ливня первая спринт-гонка «Формулы-2» была перенесена на 16:45 по московскому времени. Вторая спринт-гонка была полностью отменена. В «Формуле-3» была отменена вторая спринт-гонка.

«Металлург» всухую обыграл ЦСКА в КХЛ

«Металлург» одержал сухую победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 4:0.

Ученица Тутберидзе Петросян выиграла этап ЮГП в Любляне, Самоделкина — вторая

Российская фигуристка Аделия Петросян стала победительницей этапа юниорского «Гран-при» в Любляне. Она набрала в сумме 210,57 балла и стала первой.

«Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями», Дзюба забил во второй игре подряд

«Зенит» вырвал победу у «Крыльев Советов» в матче девятого тура чемпионата России по футболу — 2:1.

Захарова выиграла короткую программу на КР среди юниорок, ученица Плющенко — вторая, ученица Тутберидзе — третья

Фигуристка Мария Захарова показала лучший результат в короткой программе на первом этапе Кубка России по фигурному катанию среди юниорок.

«Ростов» назвал имя и.о. главного тренера после отставки Сёмина

Стало известно имя тренера, который будет руководить «Ростовом» в ближайших матчах на правах исполняющего обязанности наставника команды. Как и сообщали СМИ, им стал Заур Тедеев, возглавляющий молодёжку ростовчан.

СКА в овертайме вырвал победу у минского «Динамо»

СКА одержал победу над минским «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 2:1.

Россия выиграла групповой этап молодёжного ЧМ по волейболу

Сборная России обыграла Канаду в заключительном матче группового турнира молодёжного чемпионата мира по волейболу — 3:1. Счёт по сетам — 25:13, 25:22, 21:25, 25:22 в пользу россиян.

«Спартак» обыграл «Уфу» и вышел в таблице РПЛ на восьмое место

«Спартак» одержал победу над «Уфой» в матче девятого тура чемпионата России по футболу — 2:0.

«Интер» и «Аталанта» без Миранчука сыграли вничью в матче с безумной концовкой

«Интер» и «Аталанта» сыграли вничью в матче шестого тура чемпионата Италии по футболу — 2:2.

Россияне Кагановская и Ангелопол выиграли этап ЮГП в танцах на льду

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол стали победителями этапа юниорского «Гран-при» в столице Словении Любляне.

Ученица Тутберидзе Петросян выиграла этап ЮГП в Любляне, Самоделкина — вторая

Российская фигуристка Аделия Петросян стала победительницей этапа юниорского «Гран-при» в Любляне.

«Ливерпуль» потерял очки с «Брентфордом» в матче с шестью голами

«Брентфорд» и «Ливерпуль» сыграли результативную ничью в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу — 3:3.

Загитова утверждена ведущей «Ледникового периода», Медведева должна стать участницей шоу

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана по фигурному катанию Алина Загитова утверждена в роли ведущей шоу «Ледниковый период». Она второй год подряд будет вести передачу в паре с олимпийским чемпионом-2002 Алексеем Ягудиным.

Магкеев порвал крестообразную связку и не сыграет за сборную России

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев получил тяжёлую травму в матче девятого тура чемпионата России по футболу против «Химок» (0:0). Медобследование выявило у Магкеева разрыв передней крестообразной связки. На следующей неделе футболист перенесёт операцию.