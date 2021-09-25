Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин впервые прокомментировал ситуацию с обвинениями со стороны тренера Андрея Назарова. В прошлом году Назаров рассказал, что Панарин якобы избил девушку в отеле бара в Риге в 2011 году. Подтверждений его словам не было найдено, однако Панарин из-за них пропустил девять игр регулярного чемпионата НХЛ.

«Нужно было сказать об этом летом. А теперь думаю только о сезоне. И не хочется копать эти моменты, — цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Панарина. — Я снова скажу, что это не секрет, и я всем расскажу. Но повторюсь, что поленился сделать это летом, было чуть не до этого. А теперь уже совсем рядом сезон. Мы опять возвращаемся к этому моменту, о котором не хотелось бы сейчас говорить. Давайте я расскажу следующим летом».

В 2011 году Панарин играл под руководством Назарова в «Витязе». В сезоне-2020/21 форвард набрал 58 (17+41) очков в 42 матчах регулярного чемпионата НХЛ.