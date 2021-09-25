Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин дал понять, что готов принять участие в Олимпиаде-2022. Ранее стало известно, что на Игры в Пекин снова смогут приехать игроки НХЛ. На Олимпиаде в Пхёнчхане хоккейный турнир прошёл без участия НХЛ-овцев.

«Насколько я знаю, пока нет официального листа участников, кто поедет в Пекин, — приводит слова Панарина русскоязычная версия официального сайта НХЛ. — Если бы меня включили в такой лист, наверное, я бы знал. Конечно, с удовольствием сыграю за сборную страны. Олимпийские Игры — это большое событие для хоккея и всего мира. Не может идти речи, чтобы я не поехал на Олимпиаду».

23 сентября стало известно, что сборную России на Олимпиаде в Пекине будет возглавлять тесть Артемия Панарина Олег Знарок.