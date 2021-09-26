Украинский боксёр Александр Усик победил чемпиона мира по версии WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа.

Встреча двух тяжеловесов прошла в Лондоне на 60-тысячной арене Tottenham Hotspur Stadium. Поединок продлился все двенадцать раундов. Судьи единогласно отдали победу украинскому тяжеловесу. Счет: 117-112, 116-112, 115-113. Александр Усик стал новым чемпионом мира в тяжелом весе.

Напомним, Александр Усик – олимпийский чемпион 2012 года в весовой категории до 91 кг. Выступать в профессионалах он начал в первом тяжелом весе, где стал абсолютным чемпионом мира. На счету 23-летнего украинца 19 побед без поражений, 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка за карьеру, потерпел поражение в двух боях.