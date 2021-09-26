Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о текущей физической форме и спортивном долголетии в предверии сезона Национальной хоккейной Лиги.

«Это мой секрет, не буду же я вам его раскрывать! Не думаю, что игра сильно поменяется по сравнению, допустим, с прошлым сезоном».

36-летний хоккеист отметил, что за все время, проведенное в НХЛ, игра сильно поменялась в плане скорости и правил.

Овечкин рад, что в этом году заранее были известны даты начала тренировочного лагеря и регулярного чемпионата. Это позволило спланировать тренировочный процесс с тренером по физической подготовке. Александр интенсивно отработал два летних месяца.

Овечкин отметил, что сейчас не набрал стопроцентную форму, ему нужно много работать на льду и вне площадки. До старта сезона в НХЛ осталось около трех недель.