Российский фигурист Илья Яблоков прокомментировал победу на этапе юниорского Гран-при в словенской Любляне и рассказал о дальнейших планах.

Яблоков считает, что выступил в Любляне достойно. Он считает прокат рабочим, понимает, что может выступать лучше. Илья рассказал, что на подготовку ко второму этапу Гран-при ушло больше времени. Это позволило показать лучший результат.

В произвольной программе у Яблокова получились все прыжки, кроме тулупа. После неудачного элемента он старался сделать все остальные по максимуму.

Илья рад, что в произвольной программе получилось сделать чистый четвертной риттбергер. Он начал работать над этим прыжком после контрольных прокатом сборной в Новогорске.

В текущем сезоне Илья Яблоков планирует выступать на этапах Кубка России. «Буду делать два четверных прыжка в короткой программе – риттбергер и тулуп и в произвольную вставлять три четверных: два тулупа и риттбергер», – заявил фигурист.

Напомним, российский фигурист Илья Яблоков стал победителем этапа юниорской серии Гран-при в Любляне. Он уверенно выиграл короткую и произвольную программы.