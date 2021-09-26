Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал об уверенной победе над представителем Канады Денисом Шаповаловым в первом матче на Кубке Лэйвера. Матч завершился со счетом 6:4, 6:0 в пользу россиянина.

«Скажу честно – я сыграл невероятно. В особенности второй сет», – сказал Даниил. Российский теннисист заранее не знал, получится ли хорошая игра в первом матче. Он не играл полторы недели после US Open. По прилету в Бостон Медведев тренировался в полную силу три дня. На занятиях он чувствовал себя хорошо, но не мог играть в полную силу.

Перед выходом на матч Медведев немного нервничал – боялся стать первым игроком в команде, который проиграет в одиночном разряде. Встреча началась непросто. Денис, по словам Медведева, начал хорошо, но потом Даниил разыгрался и не смог остановиться.

Напомним, 25-летний россиянин 13 сентября обыграл Новака Джоковича в финале US Open и в первый раз в карьере взял титул «Большого шлема».