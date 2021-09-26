Александр Усик защитил титулы в бою с Тони Беллью. Фото: соцсети

Александр Усик защитил титулы в бою с Тони Беллью. Фото: соцсети

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев прокомментировал победу украинца Александра Усика над Энтони Джошуа в титульном поединке в супертяжелом весе.

«Александр просто красавец, он показал всю красоту бокса!» – заявил Щекутьев. Генеральный секретарь Федерации бокса РФ считает, что Усик мог отправить Джошуа в нокдаун в 12-м раунде. Не хватило нескольких секунд. Щекутьев похвалил Александра, заявив, что тот продемонстрировал могущество советской школы бокса.

Щекутьев удивлен победой. Он не считает исход боя предсказуемым. Впереди – ревашнш, где, как считает Кирилл, Джошуа будет выглядеть лучше.

Напомним, 26 сентября украинский тяжеловес Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал обладателем четырех чемпионских поясов.