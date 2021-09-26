Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился информацией о подготовке спортсменок к новому сезону.

Хореограф считает, что постоянного пика формы у фигуристок быть не может. База набирается на предсезонной подготовке, а дальше форма набирается относительно нее. Даниил рассказал, что переезды, соревнования и пропуски турниров не способствуют выходу на постоянный пик формы. Ситуация быстро меняется.

Хореограф группы Тутберидзе рассказал, почему Щербакова пока не делает четверные прыжки: «Аня просто отстала ото всех на два месяца в подготовке, она не каталась». У фигуристки было почти два с половиной месяца отдыха с перерывом на одну тренировочную неделю. Форму набрать было тяжело.

Глейхенгауз считает, что сейчас Щербакова выглядит лучше. Форма набрана не на 100 процентов, но четверной флип на тренировках она уже прыгает.

Напомним, Анна Щербакова – чемпионка мира 2021 года, победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию и серебряный призер чемпионата Европы.