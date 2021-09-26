Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин устроил экскурсию по «Сочи Автодрому» для больного ребенка, 8-летнего Макара Гостюхина. Мальчик страдает от ДЦП. Видео Никита опубликовал в своем Instagram.

«У меня были не лучшие дни, но, по крайней мере, я сделал одного маленького мальчика счастливым. Умейте расставлять приоритеты», – подписал пост в социальной сети Мазепин.

В общем зачете пилотов Формулы-1 Мазепин идет на последнем месте. Он пока не заработал ни одного очка. Лидер общего зачета – пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (226,5), на второй строчке – гонщик «Мерседеса» Льюсис Хэмилтон (221,5), третий – товарищ Хэмилтона по команде Валттери Боттас с 141 набранным очком.

Напомним, гонка Гран-при России состоится сегодня, в 15.00 по московскому времени.