26 сентября в Сочи состоится Гран-при России. Это 15-й этап Формулы-1 в сезоне 2021. Гонка начнется в 15.00 по московскому времени. Бесплатная трансляция доступна здесь.

Неожиданно для многих победу в квалификации одержал гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Британец взял первый поул в карьере. Он обошел Льюиса Хэмилтона. Пилот «Мерседеса» допустил ошибку, врезавшись в стену на въезде в пит-лейн. За Норрисом расположились пилот «Феррари» Карлос Сайнс и Джордж Рассел из «Уильмса».

Российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин выбыл после первого сегмента квалификации. Он сказал, что ему не хватило кругов для прогрева шин. Гран-при России Никита начнет 17-м.