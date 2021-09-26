В воскресенье, 26 сентября, на чемпионате России по летнему биатлону прошла женская эстафета.

Победили в гонке биатлонистки, выступающие за Свердловскую область: Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева и Светлана Миронова. Команда преодолела дистанцию за 1.14,07 секунды.

Серебряные медали завоевали спортсменки из команды ХМО-Югры – Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова и Кристина Резцова.

На третьем месте расположились Анна Никулина, Анастасия Евсюнина, Софья Ленькова и Евгения Буртасова. Девушки представляют Новосибирскую область.

Мужская эстафета пройдет сегодня, 26 сентября. Начало – в 12.00 по московскому времени.

Напомним, ранее с эстафеты из-за недомогания снялись Евгений Гараничев и Карим Халили.