Австралийский теннисист Ник Кириос рассказал, почему он считает Кубок Лэйвера важным турниром с точки зрения маркетинга.

«Я думаю, что когда Федерер, Надаль и Джокович в итоге уйдут из спорта – а они люди, возрастные, – теннис окажется в очень тяжелом положении с точки зрения маркетинга. Я думаю, тур потеряет много болельщиков», – заявил Кириос.

Австралийский теннисист считает Кубок Лэйвера отличной возможностью привлечь внимание болельщиков к другим спортсменам. Он позволит фанатам тенниса полюбить других атлетов.

Напомним, 40-летний Роджер Федерер восстанавливается от операции на колене, 35-летний Рафаэль Надаль заявил, что пропустит остаток сезона-2021 из-за травмы стопы, 34-летний Новак Джокович 13 сентября проиграл российскому теннисисту Даниилу Медведеву в финале US Open.