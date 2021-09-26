Команда «Мерседес» решила поменять мотор на болиде Валттери Боттаса перед стартом ВТБ Гран-при России Формулы-1.

Механики поставят уже пятый за текущий сезон мотор. Другие новые элементы установлены не будут. Таким образом Боттас получил штраф в виде потери десяти мест на стартовой решетке. Гонщик будет стартовать не седьмым, а семнадцатым.

Даже это позволяет Валттери остаться впереди Николаса Латифи, Шарля Леклера и Макса Ферстаппена. 17-я стартовая позиция дает Боттасу и команде «Мерседес» теоретическую возможность не пустить Ферстаппена вперед.

Напомним, ранее в команде «Мерседес» не исключали, что штраф перед Гран-при России получит Хэмилтон. Он тоже может поставить дополнительный силовой агрегат до окончания текущего сезона.