Сегодня, 26 сентября, ушел из жизни бывший полузащитник «Зенита» Сергей Герасимец. Экс-футболисту было 55 лет. Печальную новость сообщила пресс-служба петербургского любительского клуба «Ядро».

Сергей Герасимец возглавлял команду с июня 2020 года. Накануне экс-футболист «Зенита» выиграл чемпионат Северо-Западного федерального округа с любительской командой.

Сергей Григорьевич Герасимец перешел в «Зенит» в июле 1997 года. Через год полузащитник провел один из самых результативных сезонов в карьере и помог команде из северной столицы начать путь к первому трофею в России – Кубку страны.

«Футбольный клуб «Зенит» выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Герасимца«, – говорится в сообщении клуба.