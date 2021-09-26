Дизайнер Мария Евстигнеева рассказала о новом костюме российского фигуриста Михаила Коляды для произвольной программы. Она поставлена под музыку из «Списка Шиндлера».

Евстигнеева отметила, что сначала тренеру Коляды, Алексею Мишину, костюм понравился, но потом он решил что одежду нужно поменять. «Он сказал, что когда Миша отъезжает от борта, становится маленьким серым человечком», – вспомнила дизайнер. К следующему турниру специалист работает над новым костюмом, который будет похожим по стилю.

Евстигнеева вспомнила, что изначально и костюм, в котором выступал Коляда, должен быть не таким. На эскизе рисовали список с напечатанными на нем фамилиями. «Мурашки бегали, когда рисовала», – поделилась впечатлениями Мария. Основной мыслью при создании было то, что все фамилии на списке проходят через сердце. Однако потом от этого варианты отказались.

«Велик риск, что люди не считают эту мысль с костюма, а то опять скандал какой-нибудь будет, как с Шулеповым», – сказала дизайнер костюма Коляды.

Напомним, Михаил Коляда – серебряный призер ОИ-2018 в командном соревновании, бронзовый призер чемпионата мира и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы.