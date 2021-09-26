Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева поделилась трудностями в работе тренера.

По ее словам, многие спортсмены-олимпийцы не спешат становиться тренерами, они считают, что эта работа чрезвычайно сложная. Однако потом все равно начинают воспитывать будущих чемпионов, потому что понимают, что должны делиться приобретенными знаниями. В тренерской работе многие находят свое призвание.

Самыми сложными Евгении кажется моменты, когда нужно объяснять спортсмену исполнение элементов. Для нее они все кажутся простыми. Нужно проявить терпение. «Еще очень сложно мотивировать сидящую в Instagram молодежь. У нынешнего поколения детей довольно специфичные кумиры», – считает Канаева.

Евгения старается мотивировать детей, хоть это и достаточно сложно. У детей есть практически все, что они пожелают, считает Канаева.

Напомним, Евгения Канаева – двукратная олимпийская чемпионка и 17-кратная чемпионка мира.