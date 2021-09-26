Международный союз конькобежцев (ISU) провел жеребьевку судей на Олимпийские игры в Пекине.

Россия и США не будут представлены в мужском катании, а Япония – в женском. Информация предоставлена техническим контролером Международного союза конькобежцев Йеруном Принсем.

В мужском катании судить будут представители следующих стран: Израиль, Италия, Чехия, Япония, Швеция, Беларусь, Латвия, Китай, Мексика, Эстония, Франция, Южная Корея, Канада.

В женском катании работать будут судьи из России, Финляндии, Австрии, Бельгии, Азербайджана, Нидерландов, Эстонии, Южной Кореи, США, Канады, Чехии, Великобритании и Китая.

Парное катание будут судить рефери их России, Китая, Канады, США, Италии, Японии, Австрии, Германии, Венгрии, Чехии, Испании, Израиля и Нидерландов.

В танцах на льду будут судить представители России, США, Канады, Италии, Великобритании, Испании, Польши, Китая, Литвы, Франции, Германии, Японии и Украины.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года.