Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев дал комментарий по поводу назначенного в ворота «Крыльев Советов» пенальти в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча закончилась со счетом 1:2.

На 78-й минуте арбитр Виталий Мешков зафиксировал фол на нападающем «Зенита» Артеме Дзюба в штрафной самарской команды.

Алексей Николаев видел касание футболиста «Крыльев», но от такого прикосновения не падают. «Можно говорить о том, что формальный повод назначить одиннадцатиметровый удар у арбитра был, но, конечно, такие пенальти наши судейские руководители, наверное, не хотели бы видеть».

Николаев вспомнил, что об этом говорил старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти еще перед Евро-2020.