Пять гонщиков Формулы-1 потеряют позиции перед стартом Гран-при России в Сочи.

Лидер чемпионата Макс Ферстаппен стартует последним. Штрафы назначены за замену элементов силовой установки перед гонкой и аварию с участием гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на прошлом этапе Формулы-1.

Валттери Боттас из «Мерседеса», Николас Латифи из «Уильямса» и Гарль Леклер из «Феррари», как и Ферстаппен, получили новые элементы силовых установок и будут стартовать из конца решетки.

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци потеряет пять позиций за замену коробки передач.

Еще один пилот, Даниэль Риккардо из «Макларена» мог быть оштрафован за блокировку Ланса Стролла в квалификации, но стюарды дали ему только предупреждение.

Старт гонки Гран-при Формулы-1 в Сочи состоится сегодня, 26 сентября, в 15.00 по московскому времени.