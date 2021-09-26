Менеджер бойца UFC Петра Яна Саят Абдрахманов дал комментарий по поводу срыва реванша экс-чемпиона и Алджамейна Стерлинга. Второй бой между соперниками должен был пройти 30 октября на UFC 267, но Стерлинг отказался из-за проблем с шеей.

Абдрахманов подтвердил, что опасения команды Яна подтвердились и Стерлинг снялся с боя. По словам менеджера, американский боец изначально не горел желанием драться с Петром. «Он не один раз заявлял, что не хочет там выступать, и сейчас нашел причину, чтобы сняться с боя», – заявил Абдрахманов.

Менеджер заявил, что Петр выступит в ранее назначенную дату и будет биться за временный титул, поэтому реванш со Стерлингом впереди.

Напомним, что Петр Ян является бывшим чемпионом UFC и чемпионом ACB в легчайшем весе.