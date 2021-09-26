Сборная команда Ханты-мансийского автономного округа в составе Дмитрия Иванова, Петра Пащенко, Вадима Филимонова и Семена Сучилова одержала победу в эстафете на проходящем в Тюмени чемпионате России по биатлону.

Югорчане выиграли больше минуты у серебряных призеров из Башкортостана, в составе которых выступили биатлонисты сборной России Антон Бабиков и Эдуард Латыпов. В гонке также приняли участие Валентин Михайлов и Александр Бабчин. Бронзу завоевала команда Центрального федерального округа в составе Кирилла Стрельцова, Михаила Первушина, Дмитрия Мысева и Даниила Фомина.

Ранее в женской эстафете уверенную победу одержали представительницы Свердловской области Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева и Светлана Миронова.