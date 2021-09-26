Хореограф команды Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился своим мнением о промежуточных итогах сентября для «Хрустального».

Даниил не согласился с тем, что заметнее всех в начале сезона выглядит Александра Трусова. «Просто вы ее видели три раза», – заявил хореограф. Даниил заявил, что Трусова после выступления в Америке сама попросилась на выступление в Сызрань. По словам Глейхенгауза, изначально договаривались, что на Кубке России Александра выступит только в короткой программе, так что ее снятие с произвольного проката вполне закономерно.

Даниил высказался о том, как его подопечные набирают форму: «Каждый человек индивидуален, у всех в разное время турниры и разные обстоятельства, из-за которых они в форме либо нет». Глейхенгауз считает, что у фигуристов нет постоянного пика формы из-за постоянных переездов и соревнований.

Напомним, в текущем сезоне фигуристки примут участие в Олимпиаде в Пекине. Игры состоятся с 4 по 20 февраля 2020 года.