Бывший вратарь магнитогорского «Металлурга» Александр Печурский продал две свои золотые медали на общую сумму 545 тысяч рублей через сайт бесплатных объявлений. Это были награды за победы в составе юниорской сборной России на чемпионате мира 2007 года и в Кубке Гагарина 2014 года.

Ранее появилась информация, что у Печурского были финансовые проблемы. Источники заявили, что медали действительно были проданы, а объявление из профиля владельца наград было снято.

Александр Печурский играл за «Металлург» с 2011 по 2014 год. В последнем сезоне в команде вратарь стал обладателем Кубка Гагарина в составе команды. Голкипер провел 8 игр за сезон. Последним клубом Печурского стал новокузнецкий «Металлург». Там он отыграл сезон-2020/2021.