Отношения между нападающими «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе и Неймаром испортились после прихода в команду Лионеля Месси, сообщает RMC Sport.

По информации источника, Мбаппе оказался недоволен действиями Неймара во встрече 8-го тура Лиги 1 с «Монпелье». Матч закончился со счетом 2:0. Французского форварда заменили на 88-й минуте. Он сел на скамейку запасных и пожаловался хавбеку Идрисса Гейе на партнера по команде.

«А мне он не пасует», – сказал Мбаппе после того, как Неймар выдал голевую передачу на Юлиана Дракслера.

Летом 2022 года у Мбаппе истекает контракт с «ПСЖ». Есть вероятность, что он не станет продлевать соглашение и перейдет в «Реал» в качестве свободного агента. Однако сообщается, что у мадридцев есть серьезный конкурент. «Манчестер Сити» тоже хочет подписать футболиста.