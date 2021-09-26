Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России и бывшего наставника «Ростова», призвала болельщиков оказать команде поддержку. Сейчас клуб находится на предпоследнем 17-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков в восьми матчах с начала сезона.

«Проще всего ругать, осуждать, по-детски эгоистично обвинять в неоправданных надеждах, верить в собственную правоту. Гораздо сложнее поддержать, пережить, постараться поянть, в конце концов, просто промолчать…» – написала в своем Instagram супруга Карпина.

Дарья написала, что она такая же болельщица. Жена Карпина продолжает ходить на матчи «Ростов» и смотреть игры дома. «Я очень прошу вас не отворачиваться от команды! Не бросать ребят! Кто, если не мы?», – добавила Дарья в посте.

Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России. Контракт с РФС подписан до конца этого года. Планировалось, что специалист будет совмещать эту должность с постом главного тренера в «Ростове», но практически сразу он покинул клуб.