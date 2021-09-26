Фигуристка из академии Евгения Плющенко, 13-летняя Вероника Жилина отказалась от участия в шестом этапе юниорского Гран-при «Baltic Cup».

Турнир пройдет в городе Гданьск в Польше с 29 сентября по 2 октября 2021 года.

На заключительном этапе в Австрии примут участие Софья Муравьева и Анастасия Зинина, которые тоже представляют академию «Ангелы Плющенко».

Напомним, Вероника Жилина выиграла этап юниорского Гран-при в словацком Кошице. Второе место заняла еще одна ученица «Ангелов» – Софья Муравьева. В произвольной программе Жилина сделала двойной аксель, четверной сальхов, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, тройной флип, тройной лутц, четверной тулуп – двойной тулуп, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов. Итоговая оценка Вероники – 216,92 балла. К Плющенко фигуристка перешла от Тутберидзе.