Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, что примет участие в контрольных стартах сборной России, на которых пройдет отбор на этапы Кубка мира и IBU.

25-летняя спортсменка пропустила сезон 2020/2021. В феврале она родила дочь. Биатлонистка не вошла в состав сборной России для подготовки к олимпийскому сезону. На прошедшем чемпионате России по летнему биатлону Резцова выиграла серебро в личной спринтерской гонке и в эстафете в составе команды ХМО-Югра, в индивидуальной гонке стала пятой.

Кристина рассказала, что 25 октября у сборной России начинается сбор в Тюмени. Михаил Викторович Шашилов сказал, что биатлонистка должна там присутствовать. «Там, насколько я понимаю, состоится отбор. До этого времени буду тренироваться сама», – заявила Кристина Резцова.

Напомним, Кристина, дочь советской биатлонистки Анфисы Резцовой, является призером чемпионата мира среди юниоров по битлону и чемпионкой мира среди юниоров по летнему биатлону.