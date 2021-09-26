Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене и серебряный призер Игр в прыжках с шестом Анжелика Сидорова вошли в новый пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Изменений, по сравнению с третьим кварталом, для представителей России нет. В список также включены прыгуны в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк, десятиборец Илья Шкуренев, выступающий в беге с барьерами Сергей Шубенко, прыгунья в длину Дарья Клишина, метатель молота Валерий Пронкин, а также представители спортивной ходьбы Василий Мизинов и Эльвира Хасанова.

До Олимпийских игр в пул допинг-тестирования были включены 27 российских спортсменов, но после оформления заявки на Игры в Токио этот список сократили до 10 человек.